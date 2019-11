Città resilienti, Peccioli aderisce alla campagna Onu

Il Comune di Peccioli ha aderito alla campagna promossa dall’United Nations International Strategy for Disaster Reduction, agenzia delle Nazioni Unite, denominata “Making Cities Resilient”, dedicata alla sensibilizzazione e al supporto alle autorità locali per la riduzione dei rischi da catastrofi e l’aumento della resilienza delle comunità.

La campagna internazionale sul tema della resilienza, lanciata nel 2010, propone una checklist in dieci punti in cui vengono presentate le misure essenziali per rendere le città resilienti influenzando la pianificazione e la progettazione dello sviluppo urbano ed evidenziando il ruolo fondamentale della comunicazione tra l’amministrazione, il sistema di protezione civile e i cittadini.

Oggi nel nostro territorio sono già presenti alcune delle condizioni che hanno favorito l’ottenimento del certificato di adesione alla campagna; nei prossimi mesi il Comune, condividendo l’importanza delle politiche locali per la resilienza, provvederà ad adeguare gli strumenti necessari valutando le azioni future alla luce della scelta effettuata.

Fonte: Comune di Peccioli

