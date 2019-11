Commemorazione dei caduti, corone nei monumenti di Greve

Lunedì 4 novembre, giornata di Commemorazione dei caduti di tutte le guerre a Greve in Chianti. L'amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni dei combattenti e d'arma del Comune, organizza una serie di manifestazioni nelle frazioni di Panzano, Strada, San Polo e nel capoluogo, a Greve in Chianti, in occasione delle celebrazioni dell'Unità nazionale, giornata nazionale delle forze armate.

Le iniziative prevedono un giro di deposizione delle corone di alloro a Panzano in Chianti alle ore 10 presso la cappella votiva del cimitero, a Strada in Chianti al monumento ai caduti alle ore 15, e a San Polo in Chianti alle ore 16 sempre presso il monumento ai caduti. Per quanto riguarda il capoluogo, le corone saranno deposte alle ore 11:30 nell'atrio del palazzo comunale e alle ore 12 al monumento ai caduti davanti alla scuola elementare Domenico Giuliotti. il sindaco Paolo Sottani invita tutta la cittadinanza a partecipare e ad unirsi alle celebrazioni.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

