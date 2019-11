Controlli stradali a Firenze, ritirata patente a recidivo

Controlli sulla sicurezza stradale questa mattina da parte della Polizia Municipale. Una pattuglia del territoriale di Rifredi che stava facendo servizio di controllo del territorio ha trovato due veicoli senza assicurazione, il primo in piazza Puccini e il secondo in via Baracca. Per il primo conducente un verbale da 868 euro, decurtazione di 5 punti dalla patente e sequestro del mezzo.

Da accertamenti è emerso però che quello di via Baracca, condotto da un 26enne fiorentino, oltre ad avere anche la revisione scaduta (verbale da 173 euro) era già stato sanzionato per la mancanza di assicurazione qualche mese fa sempre dalla Municipale . Per il 26 enne il verbale è quindi salito di importo ( 1753 euro), la sua patente è stata immediatamente ritirata ai fini della sospensione, ed il mezzo sequestrato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

