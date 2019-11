Un 20enne studente originario del Marocco è stato denunciato per aver danneggiato gli specchietti di 3 auto in sosta lungo via Ponte alle Mosse ieri pomeriggio. Il giovane, secondo quanto appurato dai carabinieri del Norm, era in stato di alterazione psicofisica. Una volta denunciato per danneggiamento aggravato, è stato affidato alle cure del personale del 118 e ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.

