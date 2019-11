Greve Street Fest, protagonisti i giovani

Sono stati tantissimi i giovani creativi che si sono esibiti nel parcheggio sotterraneo Luca Cini in occasione di "Greve Street Fest", iniziativa organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con Coop 21. Una serata live, firmata dai giovani grevigiani che hanno condiviso passioni, divertimento e musica. L'evento ha offerto al pubblico una carrellata di performances e attività ricreative legate dal comune denominatore del freestyle, approccio libero alla cultura artistica contemporanea. Nel corso della serata si sono alternate varie forme di intrattenimento come il free wall graffiti, il live music, la battle trap, lo street food e il live free style.

Lo spazio del parcheggio è stato arricchito dai colori, dalle forme e dalla creatività dei ragazzi. "Rivolgo un caloroso ringraziamento per il progetto elaborato già dallo scorso anno insieme all'ex assessore Cristina Faini - ha dichiarato l'assessore Maria Grazia Esposito - considerato il successo della serata, mi auguro che occasioni come queste possano arricchire il calendario degli eventi culturali e ricreativi del nostro territorio organizzati con il coinvolgimento attivo dei giovani, in quanto protagonisti di un utilizzo rispettoso e consapevole degli spazi pubblici”. A coordinare l'iniziativa è stata la referente degli operatori di strada per Greve in Chianti Serena Agrati.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

