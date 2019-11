Italia Viva, Scaramelli e Meucci fonderanno gruppo in Consiglio regionale

"Serve coraggio. Quel coraggio che in queste ore mi ha portato ad assumere la responsabilità di proporre ai miei colleghi del Consiglio Regionale della Toscana di dar vita ad un Gruppo Consiliare autonomo di maggioranza sotto la bandiera di Italia Viva".

Questa è la dichiarazione di addio dal Pd pubblicata su Facebook dal consigliere regionale Stefano Scaramelli, ex sindaco di Chiusi e rappresentante dell'area Siena-Arezzo. Con lui pare anche Titta Meucci, ex assessore di Renzi e Nardella, entrata in Consiglio regionale dopo la nomina di Stefania Saccardi ad assessore regionale.

Si attende la prossima seduta del Consiglio regionale per l'ufficialità del passaggio. Non è la prima volta che avvengono scissioni dal gruppo consiliare del Pd. Durante la nascita di Articolo Uno-Mdp Serena Spinelli seguì la scelta del presidente Enrico Rossi.

Tutte le notizie di Toscana