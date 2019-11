Lavori lungarno Acciaiuoli, stabilita viabilità alternativa

Procedono i lavori di riqualificazione di lungarno Acciaiuoli. Da lunedì 4 novembre il cantiere per il rifacimento dei sottoservizi si amplia andando a occupare anche il tratto finora non interessato, ovvero quello compreso tra Ponte Vecchio e vicolo dell’Oro.

Sarà quindi modificata la viabilità alternativa per gli autorizzati provenienti da lungarno Archibusieri che utilizzeranno via Por Santa Maria per imboccare Borgo Santi Apostoli e da lì proseguire in piazza Santa Trinita-via Tornabuoni e arrivare su Ponte Santa Trinita. Per un contemporaneo intervento urgente di Toscana Energia su via Por Santa Maria, la strada diventa a senso unico nei tratti via delle Terme-Borgo Santi Apostoli e Ponte Vecchio-Borgo Santi Apostoli che diventano quindi convergenti in direzione di Borgo Santi Apostoli (fino al 12 dicembre).

Si ricorda che questo bypass del cantiere è consigliato agli autorizzati ztl del settore A mentre per i possessori di permesso per la ztl O è stato istituito un percorso alternativo in Oltrarno (lungarno Torrigiani-via dei Bardi-via dei Barbadori-via Belfredelli-Borgo San Jacopo-piazza dei Frescobaldi e rientro su lungarno Guicciardini) con una deroga al transito nelle porte telematiche delle aree pedonali di via dei Bardi e piazza Pitti (anche per i ciclomotori a due ruote e motocicli). Per le deviazioni del trasporto pubblico www.ataf.net .

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze