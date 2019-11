Lucca Comics & Games, i migliori scatti del primo novembre

Lucca Comics & Games continua nonostante gli scherzi del meteo. Vi proponiamo gli scatti relativi a ieri, venerdì 1 novembre, a cura di Alberto Bertoncini. Trovate foto ai cosplayer, tra cui quelli nell'area Umbrella Italian Division, l'incontro con gli attori della nuova serie Picard (Amazon Prime Video) in uscita a Gennaio 2020, legata alla saga di Start Trek con Sir Patrick Stewart nel ruolo principale. L'incontro è stato seguito dall'imprimitura delle mani per la Walk of Fame di Lucca Comics & Games.

