Mercati in centro a Pistoia per due domeniche a novembre

A Pistoia sono previsti per domenica 3 e domenica 17 novembre due mercati straordinari in piazza Duomo, piazza dello Spirito Santo e vie limitrofe allo scopo di recuperare quelli che non si sono svolti nelle giornate di mercoledì 1 maggio (per la celebrazione del 72° anniversario della Repubblica) e di sabato 25 maggio (per la seconda giornata di Dialoghi sull'uomo).

Entrambi i mercati si terranno per tutto il giorno, dalle 8 alle 19: il 3 novembre saranno presenti i banchi degli ambulanti disposti come nella giornata di mercoledì; il 17 novembre la disposizione dei posteggi corrisponderà al mercato del sabato.

Per le due giornate saranno adottati gli stessi provvedimenti alla viabilità previsti durante lo svolgimento di ogni mercato bisettimanale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

