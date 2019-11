Non può essere considerato un cosplay ma una provocazione di cattivo gusto: due giovani si sono presentati a Lucca Comics & Games vestiti da gerarchi nazisti, con tanto di bandiera dalla svastica che rimanda ai tempi bui del Terzo Reich. Sul gruppo Facebook in queste ore è apparso il video che mostra anche la contestazione di un visitatore allo sfoggiare così spudoratamente simboli che nulla hanno a che fare con il divertimento come la manifestazione lucchese da anni ha abituato.

Tutte le notizie di Lucca