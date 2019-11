Pistola tirata fuori per il 'dolcetto o scherzetto' di Halloween a Certaldo

Con una pistola, minaccia i bambini che si recano a suonare i campanelli per il 'dolcetto o scherzetto' di Halloween. È avvenuto la sera del 31 ottobre a Certaldo, intorno alle 22.15. La scena è stata raccontata su Facebook dalla madre di due ragazzi coinvolti. La notizia è stata ripresa dalla cronaca locale. Il fatto inquietante sarebbe stato denunciato il giorno dopo ai carabinieri. L'uomo individuato non avrebbe armi denunciate e in casa sua non ne sono state trovate. Non ci sarebbero altre testimonianze oltre a quella della donna.

Tutte le notizie di Certaldo