Poggianti (FdI) su Rete4, Barnini lo attacca: dissotterrata ascia di guerra

Lo scatto che vedete è del 26 maggio 2019, nel tardo pomeriggio in piazza Farinata a Empoli Brenda Barnini viene rieletta sindaco al primo turno con una maggioranza importante (56.54%). I due principali sfidanti, Barnini e Andrea Poggianti, candidato unico del centrodestra, si abbracciano ponendo fine alle ostilità durante tutta una campagna elettorale (e anche prima).

Chi ha messo piede su Facebook quest'oggi dalle parti di Empoli avrà sentito invece grida di guerra che non hanno più nulla a che vedere con quella foto. A iniziare le ostilità è il sindaco, condividendo il post di Poggianti nel quale spiega che stasera Empoli sarà protagonista (in negativo?) della puntata di Stasera Italia su Rete4, trasmissione condotta da Barbara Palombelli. Al centro i temi di "sicurezza, degrado e immigrazione clandestina nella nostra Empoli", spiega Poggianti stesso.

Barnini non ci sta e commenta: "C'è chi lavora ogni giorno per far bene alla nostra città, prepara un Natale incredibile per far venire a Empoli migliaia di persone, investe e risolve problemi. E poi c'è chi per 5 minuti di celebrità in televisione continua soltanto a parlare male di Empoli. A me questo modo di far politica mi fa veramente pena e anche agli empolesi per fortuna".

Non si fa aspettare la replica del consigliere comunale di opposizione: "Danno all’immagine della città lo stanno procurando quegli amministratori che nascondono i problemi di degrado e sicurezza di Empoli sotto il tappeto del silenzio e dell’indifferenza. Se Rete 4 si spinge a venire a Empoli non è certo perché li ho chiamati io! Odio lo sta fomentando in uno spietato attacco personale sulla sua pagina Facebook il Sindaco della mia città, a cui espressi i miei migliori auguri di buon lavoro il 26 maggio scorso". In chiusura al lungo post Poggianti chiosa: "In merito allo stile e al rispetto dell’avversario, cara Brenda hai ancora molto da imparare".

