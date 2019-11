Due uomini di 43 e 44 anni di nazionalità marocchina sono già stati arrestati dalla polizia di Prato per detenzione ai fini di spaccio. In un appartamento in via Tinaia, nel centro di Prato, la polizia ha ritrovato 300 dosi di cocaina per 125 g di peso e 800 euro. La cocaina era nascosta nel tubo della cappa di aspirazione. Oltre a droga e soldi, sottoposti a sequestro, era presente anche il materiale per il confezionamento delle dosi.

