Promette patente falsa e si fa dare 5.500 euro: denunciato

Con la promessa di una patente aveva ottenuto 5.500 euro da un connazionale residente a Sansepolcro, ma poi aveva consegnato un documento falso all'uomo. Per questo un 31enne romeno, residente nel Ravennate e pluripregiudicato, è stato denunciato per fabbricazione di documento di guida falso e per truffa aggravata dai carabinieri di Sansepolcro. Il truffatore, per rendere vera la promessa aveva richiesto al malcapitato una fotocopia di un documento con fotografia e la firma su un foglio bianco.

