Pums Metrocittà, le considerazioni di Mariotti (Diritti & ATPA)

"Convinti sempre più, per quanto riscontrabile in altre realtà sempre più diffusamente, che quanto evidenziato da Giovanni Michelucci debba trovare piena applicazione anche in materia di mobilità urbana e cioè “Il passaggio a cui l'architettura deve giungere, per motivi etici e non solo estetici, è quello di studiare uno spazio che possa parlare ed essere pienamente vissuto, a vari livelli, dalle più svariate condizioni dell'uomo ….”, abbiamo presentato alcune osservazioni al PUMS - Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile adottato dalla Città Metropolitana di Firenze: focalizzando l'attenzione soprattutto sulla mobilità ciclopedonale, sulla sicurezza di alcune piste ciclopedonali esistenti, su di una maggior adozione di accorgimenti volti a migliorare la mobilità delle persone con disabilità (riscontrando ancora, in varie realtà, la presenza di troppe barriere architettoniche), sull'adozione e l'ampliamento di accorgimenti innovativi per unire, di fatto, la sostenibilità ambientale alla mobilità urbana, indissolubilmente legate tra loro, anche se questo richiederà uno sforzo economico certamente impegnativo, forse, in alcuni casi, apparentemente e pretestuosamente futuristico, ma, riteniamo, non dilazionabile. Crediamo anche che debbano compiersi maggiori sforzi, sia economici che di snellimento delle procedure o delle restrizioni tecnico-amministrative, per giungere a consentire un maggior utilizzo delle piste ciclopedonali anche durante i mesi invernali.

Riteniamo infine che l'uso diffuso di termini inglesi non ancora entrati nel nostro linguaggio comune rendano di non facile ed immediata comprensione alcuni elaborati (o loro parti) che, invece, dovrebbero essere alla portata di tutti, a prescindere dall'età, dalla conoscenza della lingua inglese, dalla conoscenza o meno degli interventi maggiormente utilizzati per migliorare la mobilità urbana ma ancora identificati con termini di origine anglosassone."

Giovanni Mariotti, presidente dell'associazione “Diritti & ATPA” (Diritti & Ambiente, Territorio, Pubblica Amministrazione)

