Raccolta porta a porta, sospeso il ritiro dell'organico per sciopero

La Federazione della Unione Sindacale di Base ha indetto uno sciopero per la giornata di martedì 5 novembre p.v. dei lavoratori dell’Avr, della Cooperativa Ati e della Cooperativa Geeco. Ciò, dunque, comporterà la mancata raccolta porta a porta: non sarà ritirato il rifiuto organico e non sarà effettuata la raccolta degli olii esausti.

Il ritiro dell’organico riprenderà regolarmente il giorno sabato 9 novembre, mentre la raccolta porta a porta dell’olio esausto sarà correttamente effettuata martedì 12 novembre.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

