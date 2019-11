Rave party a Livorno, il sindaco vuole convocare i proprietari dell'ex stabilimento

L'Amministrazione Comunale esprime preoccupazione per il nuovo rave party all'ex stabilimento Trw-Delphi.

Questo l'intervento del sindaco Luca Salvetti, che chiederà al Prefetto di riunire il Comitato per l'Ordine Pubblico, convocando anche la proprietà dello stabilimento:

"Questa mattina ho parlato col Questore esprimendogli la preoccupazione dell'Amministrazione Comunale per la vicenda del rave alla ex Trw-Delphy.

Ancora una volta un sito privato dismesso viene utilizzato, senza autorizzazione, per un iniziativa che sembra destinata ad accogliere centinaia di giovani e, si presume, anche, senza le dovute misure di sicurezza. Al di là di ogni valutazione dal punto di vista sociale e delle politiche giovanili, si tratta di una questione molto seria dal punto di vista dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini coinvolti.

Mentre assicuriamo come sempre alle Forze dell'Ordine la collaborazione della Polizia Municipale, avanzerò richiesta al Prefetto affinchè riunisca nelle prossime ore il Comitato per l'ordine pubblico, chiedendo che vengano convocati anche i proprietari dell'ex stabilimento Trw, per evitare il ripetersi di esperienze simili per il futuro.

È responsabilità della proprietà, che è tenuta a tenere in sicurezza l'intero immobile, prendere i provvedimenti dovuti per evitare un uso improprio dei loro spazi.

Questo, anche in vista di un suo auspicabile recupero a fini produttivi, obiettivo che questa Amministrazione vorrebbe sostenere."

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno