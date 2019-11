Restauro della Porta Sud del Duomo, trasporto notturno per la riapertura

Dopo il restauro, nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2019, con inizio alle ore 21.00, la monumentale Porta Sud del Battistero di Firenze, opera del celebre scultore trecentesco Andrea Pisano, sarà trasportata dalla sede dell’Opificio delle Pietre Dure, in via degli Alfani 78, al Museo dell’Opera del Duomo. Visto il grande peso di circa 7 tonnellata, 3 e mezzo per anta, per il trasporto occorreranno due viaggi, uno per anta. Una volta al Museo, la Porta Sud sarà trasportata nella sala del Paradiso e montata in una teca, accanto alle altre due Porte del Battistero, dove sarà visibile al pubblico dal 9 dicembre 2019. Per permettere le operazioni di montaggio della Porta Sud, il Museo dell’Opera del Duomo rimarrà chiuso al pubblico dal 4 al 22 novembre 2019 compreso.

L’intervento di restauro è stato possibile grazie all’Opera di Santa Maria del Fiore che ne ha finanziato interamene il restauro, lo smontaggio, il trasporto e la collocazione nel museo. Con la Porta Sud si conclude un epocale ciclo di restauri, diretti ed eseguiti dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che ha riguardato le tre monumentali Porte del Battistero di Firenze: la Porta del Paradiso e la Porta Nord di Lorenzo Ghiberti e la Porta Sud opera di Andrea Pisano.

