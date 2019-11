Ruba smartphone sul Ponte Vecchio, carabinieri e municipale lo arrestano

Nella serata di ieri i carabinieri di Firenze assieme agli agenti della polizia municipale hanno arrestato per furto aggravato un cittadino georgiano 35enne in Italia senza fissa dimora, bloccato subito dopo aver rubato uno smartphone dalla borsetta di una turista sul Ponte Vecchio di Firenze.

L’andatura sospetta del soggetto è stata notata dagli agenti del nucleo antidegrado della Polizia Municipale di Firenze che sono intervenuti per bloccarlo pochi istanti dopo il reato, assieme al fidanzato della turista, un maresciallo allievo presso la Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze, e poco dopo, dai Carabinieri della Stazione di Firenze. Il 35enne georgiano è stato trasferito presso le camere di sicurezza della caserma di Borgo Ognissanti, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nella giornata di domani. Lo smartphone, recuperato, è stato restituito alla legittima proprietaria

