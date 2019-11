Rubano due contatori di energia elettrica, denunciati madre e figlio

I carabinieri di Sansepolcro hanno denunciato una donna 55enne e il figlio 29enne residenti nella provincia di Siena che svolgevano attività di giostrai per furto aggravato di due contatori e-distribuzione Spa commesso in Sansepolcro al palazzetto dello sport su un’area destinata a luna park. Gli stessi, si sono appropriati dei contatori nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 9 aprile, per utilizzarli nello svolgimento della propria attività di giostrai.

Tutte le notizie di Sansepolcro