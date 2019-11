Savino Del Bene, grande sfida contro i campioni d'Europa di Novara

Dieci set e tante speranze. La Savino Del Bene Scandicci torna tra le mura del Palazzetto dello Sport di Via Rialdoli dove sfiderà l’Igor Volley Novara campione d’Europa. Lucia Bosetti e compagne sono chiamate ad un grande sforzo per sorprendere le piemontesi che, seppur con un turno in più, sono seconde a dodici punti.

Dopo i due tie break esterni, la squadra di Mencarelli è prossima ad un big match che può indirizzare il prossimo futuro della squadra. Infatti, dopo l’impegno casalingo, la Savino Del Bene Scandicci andrà a Chieri e poi sfiderà Il Bisonte al Pala Rialdoli

EX E PRECEDENTI – Nella formazione piemontese milita Elitsa Vasileva, ex di lusso, che è stata a Scandicci nell’ultima stagione e Valentina Arrighetti, a Scandicci dal 2016 al 2018. In Toscana invece è presente Paola Cardullo, che ha giocato in maglia AGIL e Asystel, società di cui Novara ha rilevato il titolo sportivo, dal 1999 al 2009. Sono diciassette gli scontri del passato tra le due società con quattro vittorie toscane e tredici piemontesi. L’ultimo incontro risale a Gara 4 delle scorse semifinali playoff quando la formazione di Barbolini espugnò il PalaEstra per 2-3.

LE PAROLE DI MARCO MENCARELLI - "Se noi continuiamo a fare passi in avanti, così come abbiamo fatto partita dopo partita, penso che la possiamo mettere anche sul combattivo. Mi auguro che sia una partita bella da vedere e sarà una partita da giocare, non dico al 100%, ma con qualcosa di concreto in più rispetto a quanto fatto contro la Saugella Monza”

LE AVVERSARIE – L’Igor Volley Novara potrebbe scegliere Hancock opposta a Di Iulio, in caso di assenza di Brakocevic o Mlakar (entrambe in rientro), Vasileva-Hancock in banda, Veljkovic e Chirichella al centro e Sansonna come libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara sarà trasmessa gratuitamente in Italia sulla piattaforma PMG Sport. Andando sul sito www.pmgsport.it si aprirà un player dove sarà possibile selezionare l’incontro. Altrimenti, si potrà andare sulla piattaforma LVFTV (www.lvftv.com) e accedere con le vecchie credenziali all’incontro. La partita sarà tramessa entrando nella sezione Sport anche su Repubblica.it e su Sport.it.

Fonte: Savino Del Bene

