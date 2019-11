Serve birre a minorenni, denunciato gestore a Montecatini

La Polizia Municipale di Montecatini si è appostata nelle zone più frequentate dai giovani e ha osservato il lavoro dei gestori dei locali che somministravano alcolici.

In particolare è stato notato un gruppo di giovanissimi ragazzi che accedeva all’interno di un locale kebab e dopo aver ordinato al gestore da bere, questi ha aperto il frigorifero e gli ha somministrato bottiglie di birra.

I ragazzi sono stati fermati ed identificati ed è emerso che tutti erano minorenni ed in particolare uno di loro aveva meno di 16 anni.

A questo punto gli agenti si sono recati all’interno del locale ed hanno contestato al titolare le violazioni di Legge per aver venduto alcolici a minorenni che si è giustificato dichiarando di non essersi accorto della giovane età degli avventori.

Per il titolare del locale scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre alle sanzioni amministrative e alla segnalazione all’ufficio commercio per la sospensione dell’attività in caso di ulteriori accertamenti di violazione.

Inoltre è stata intensificata la presenza nelle zone adiacenti le stazioni ferroviarie e del centro a tutela di molti giovani che affollano la città per partecipare a Lucca Comics.

Nell’ambito di questi ulteriori controlli è stato fermato un uomo pregiudicato montecatinese che è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un coltello del quale non ha fornito spiegazioni sulla detenzione.

Per il 44enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la segnalazione alla Prefettura per assuntore di sostanze stupefacenti, ovviamente sia la sostanza stupefacente che il coltello sono state tolte dalla sua disponibilità e poste sotto sequestro.

Le parole del comandante Domenico Gatto: "L’attività di contrasto approntata in questo periodo proseguirà anche nei prossimi mesi a tutela dei minori e degli esercenti onesti. La nostra attenzione rimane alta in quanto è nostra intenzione contrastare l’assunzione di alcolici dei giovani per la salute dei nostri ragazzi, e tutelare l’attività di tutti quei commercianti che lavorano seriamente rispettando la Legge e respingendo i minorenni che pretendono, a volte anche in modo arrogante e presuntuoso, di bere birre e superalcolici".

