Un 38enne italiano, senza fissa dimora, sarebbe morto per sospetta overdose in strada ieri sera in via Cennini a Firenze. La polizia, che ha ricostruito i fatti dopo la chiamata fatta al 118, afferma che sarebbero stati gli stupefacenti a causare il decesso. L'uomo non aveva documenti con sé. La salma è ora all'istituto di medicina legale a Careggi.

