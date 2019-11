Spaccio a Pisa, carabiniere fuori servizio fa denunciare 21enne

Continua l’attenzione dei Carabinieri volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Via Notari a Pisa. Nella notte appena trascorsa è stato denunciato un senegalese di 21 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in atteggiamenti sospetti da un carabiniere della compagnia di Pisa, in quel momento in abiti civili e libero dal servizio. Dopo aver chiesto l'intervento dei rinforzi, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di 3 grammi di marijuana, per cui è stato condotto presso gli uffici di Via Guido da Pisa ed seguito denunciato a piede libero.

