Un Empoli così non si è visto neppure nell'anno della retrocessione in B. Gli azzurri hanno perso e giocato malissimo a Benevento contro i giallorossi. Alla fine dei novanta minuti, giocati senza logica e mordente, è due a zero per le Streghe: gol di Tuia e Kragl nel primo tempo, i ragazzi di Bucchi non si sono mai visti.

