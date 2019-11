Buona la prima per il Montesport: sbancato il campo di Liberi e Forti

Partenza razzo per i biancoblu che alla fine dei primi dieci minuti sono 11-23. Nel secondo quarto aumenta ancora il divario, riuscendo a muovere veloce la palla in attacco e tenere in mano l’inerzia a rimbalzo. Nel terzo periodo la squadra di casa toglie ritmo alla squadra di Nesi con la difesa a zona ma il risultato é saldo sul 41-60. Quarto quarto sempre in controllo, aumentando fino al 51-77.

Adesso una settimana di riposo, prima di affrontare Fucecchio, sempre in trasferta.

Tabellino:Flotta 26, Bonfanti 8, Bandinelli 12, Innocenti 4, Giovannetti 10, Frangioni 2, Fabbrini 5, Laterza 8, Mugnaini 2, Ciappi, Baragli, Dragoni ne.

Fonte: Ufficio Stampa

