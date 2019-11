Copertura del centro diurno socio-riabilitativo di via Boccaccio, il PD: "Intervenga il Comune"

In merito alle problematiche riscontrate sulla copertura del centro diurno socio-riabilitativo di via Boccaccio, al centro di una mozione presentata dall’opposizione, il consigliere comunale Gianna Rastelli - iscritta nelle liste del Partito Democratico - sollecita un intervento risolutivo che possa permettere agli ospiti della struttura il regolare svolgimento delle attività. Una situazione che, a seguito delle proteste degli ultimi giorni, è stata aggravata dalle piogge di martedì scorso, particolare che ha costretto il personale del centro - di proprietà comunale ma gestito dalla Società della Salute - a dirottare il servizio al di fuori dei confini cittadini, grazie alla disponibilità offerta da una struttura pesciatina.

Una soluzione temporanea che ha permesso il ripristino di condizioni idonee al normale svolgimento del servizio, con gli spazi tornati - dopo un giorno - ad accogliere i ragazzi ma sulla quale il consigliere Gianna Rastelli invita ad una profonda riflessione:

“Le condizioni atmosferiche degli ultimi giorni, che hanno causato nuovi allagamenti al centro diurno socio riabilitativo di via Boccaccio, saranno sempre più abituali in questa fase dell’anno. Non è ammissibile che i ragazzi ospitati dal centro ed i loro genitori debbano ritrovarsi in una situazione di assoluta incertezza, in balia delle piogge autunnali. Il mio intervento, ufficializzato con una mozione sottoscritta anche dal consigliere di Italia Viva Edoardo Fanucci, è rivolto all’amministrazione affinché si faccia carico della problematica in tempi rapidissimi, visto che - purtroppo - le condizioni della copertura costringeranno nuovamente il personale della struttura a nuove sospensioni ed altrettanti spostamenti del servizio”.

Gianna Rastelli

Pd - Partito Democratico

