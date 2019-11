Colpo in un negozio di biciclette a Firenze, in via delle Panche. Nella notte tra venerdì e sabato sono state portate via otto biciclette dal notevole valore economico. A scoprire il furto il proprietario, ieri mattina, che ha denunciato alla polizia l'accaduto. Da quanto si apprende il ladro sarebbe entrato nel negozio passando da una porta sul retro che risulta adiacente a quella di un condominio.

