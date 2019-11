il Gialloblu Castelfiorentino batte Poggibonsi 73-64

Se con la Mens Sana l’appuntamento con il primo acuto casalingo era stato rinviato, stavolta con Poggibonsi è arrivato puntuale: 73-64 il finale al PalaBetti, e Gialloblu Castelfiorentino che conquista la seconda vittoria stagionale.

Una gara punto a punto nella prima parte, poi presa saldamente in mano dai gialloblu nella ripresa. A cavallo tra la seconda e la terza frazione, inoltre, l’espulsione di coach Luigi Vertaldi ha fatto salire in cattedra Luca Baragatti, alla sua “prima” da capo allenatore. E non poteva davvero esserci esordio migliore.

Pronti, attenti, via e si gioca sul botta e risposta. Nelle prime due frazioni si segna tanto da entrambe le parti ma nessuna delle due squadre riesce a scappare: il 21-19 del 10′ diventa 40-38 all’intervallo lungo. Al rientro, con Cicilano e Buti sugli scudi, e con Baragatti al timone, i gialloblu spingono sull’acceleratore e provano ad allungare: 25-19 il parziale della terza frazione, e tabellone che segna +8 all’ultimo riposo (65-57). Al via l’ultimo quarto, i gialloblu sono bravi a mantenere la testa lucida e rispedire indietro i tentativi ospiti di riaprire il match, difendendo il vantaggio e conquistando il primo, meritatissimo, acuto casalingo.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET POGGIBONSI 73-64

Parziali: 21-19, 19-19 (40-38), 25-19 (65-57), 73-64 (8-7)

Tabellino: Turini 8, Buti 16, Oriolo 10, Talluri 4, Caggiano 6, Cicilano 18, Sollazzi 3, Meoni 8, Ciampolini, Mancini, Montagnani, Fabrizzi. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Mariotti di Cascina, Landi di Pontedera.

Fonte: Abc Castelfiorentino

