A Santa Maria a Monte si ricorda l'alluvione del '66

Lunedì alle ore 21 ci troveremo in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte per ricordare e non dimenticare un evento che interessò la nostra zona “l’alluvione del 4 novembre del 1966”.

Non una cerimonia non una ricorrenza ma un dialogo con ricordi personali di questo evento che fece ta trapasso delle nostre abitudini e del lavoro del comprensorio del Cuoio e della Calzatura.

Infatti quando parliamo di episodi di quei decenni intorno al 60 diciamo “prima o dopo l’alluvione?”

Come dicevo sarà una chiaccherata con esperienze di quel periodo, un Italia con voglia di rifarsi, calzaturifici che nascevano a decine, l’obbiettivo di tanti di farsi una casa, il ballo alla Las Vegas e tanti negozi in Renaio.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte