Lucca Comics & Games lancia Lucca Collezionando 2020

LuccaCollezionando, l’evento dedicato all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi, firmato Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), con il Comune di Lucca, si prepara alla quinta edizione che si terrà, come sempre, al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020.

Collezionando guarda al passato, inteso non tanto come “effetto vintage” ma come tradizione. Tradizione è il passato che si estende al presente, è l'orizzonte su cui si forma la cultura contemporanea, oggi come in ogni tempo. Un approccio questo che prova a fornire delle chiavi interpretative del presente. Di questo sguardo al passato il fumetto rimane il vettore primario, ma il discorso si apre naturalmente a tutti i media. Nel DNA del fumetto c’è tutto il nostro mondo, troviamo tutte le nostre passioni, fumetto, figurine, 3D, gioco, musica, cinema.

A presentare la nuova edizione l’assessore comunale alla cultura Stefano Ragghianti, il membro del cda di Lucca Crea Aldo Gottardo, i curatori Dario Dino Guida (Lucca Crea) e Paolo Gallinari (presidente Anafi) ai quali si è aggiunto il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini.

La complementarietà con Lucca Comics & Games si legge non solo nell'età dei partecipanti, nell'enfasi sul concetto di collezionismo o nell'impostazione “slow”, che peraltro sarà mantenuta, in quanto graditissima, sta piuttosto nell'orizzonte: Collezionando parte dal passato per guardare al presente come Lucca Comics & Games parte dal presente per guardare al futuro.

La manifestazione è una dedica esplicita ai collezionisti: grazie a loro e alla cura nel conservare gelosamente prezioso materiale (soprattutto anteguerra e immediato dopoguerra) che si è conservata memoria di serie, personaggi, autori di cui altrimenti si sarebbe persa ogni traccia; siamo arrivati al punto di svolta: i collezionisti più anziani se ne vanno, il loro materiale viene perlopiù disperso, buttato, svenduto, e lo stesso accade per i cosiddetti editori amatoriali, che con le loro ristampe ci hanno fatto conoscere orizzonti inesplorati.

Lucca crea ed Anafi lanciano un appello ad uomini, istituzioni, enti ed associazioni per evitare che un simile patrimonio, che appartiene alla storia e alla cultura del Novecento, venga disperso. Non solo dunque la tutela del materiale esistente, ma anche un lavoro di riscoperta che parte da una mostra sull'attività della Comic Art, sulle fanzine e sulle riviste, così importanti per la nostra storia.

Confermata la centralità del fumetto, con il coinvolgimento attivo delle principali Communities ( Diabolik Club, Papersera, Amys, Dylandogofili, DDog fanclub, ZTN, SCLS, Amici Zagoriani della Sardegn, saranno presenti 3D collezionabili,soldatini e figurine con spazio per numerosistand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni. Ci sarà come sempre una nutrita Artist Alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti ed acquistare il disegno desiderato o commissionato

Rinnovato e potenziato il legame con le scuole rispetto alla scorsa edizione. Il fumetto è disegno, scrittura e soprattutto lettura. Attraverso le nostre attività sul fumetto ci piacerebbe contribuire a formare i lettori di domani.

Spazio al gioco , ma sottolineando soprattutto la sua grande valenza didattico educativa. Collezionando si propone nuovamente come tappa finale del progetto“Giocaruolando”che l’anno passato ha portato un discreto numero di scuole da diverse regioni italiane, a disputare la partecipatissima finale.

In Partnership con Lego User Group Orange Team e con il brand “Collego “lanciamo un concorso a tema”Comics Brick Cover” aperto a tutti i progettisti, i costruttori ed i collezionisti Lego che si sfideranno nell’ideare, progettare, costruire e proporre con diorami, la più bella copertina di fumetto a mattoncini. Una giuria valuterà i migliori lavori che saranno esposti durante la due giorni con in palio premi importanti.

Non mancheranno anche quest'anno le Attività ludiche a cornice ( Subbuteo, Magic, Wargame ) mentre un apposito spazio dediche sarà allestito per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori presenti, per incontrare i lettori, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi. E poi un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile.

Fonte: UfficiO Stampa

