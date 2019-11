Maggiore sostegno alle famiglie con i figli al nido

L’amministrazione comunale, con una recente Deliberazione di Giunta, ha approvato i nuovi importi mensili da riconoscere alle famiglie con i figli al nido che hanno fatto richiesta partecipando all’apposito bando, aumentandoli mediamente di circa il 50%.

Il maggior sostegno alle famiglie derivante dal contributo regionale a sostegno della domanda dei servizi educativi per la prima infanzia, in alcuni casi supera di oltre la metà la retta mensile del nido, incrementando il sostegno alle famiglie.

Questo provvedimento va ad aggiungersi alla convenzione (legata ad un altro contributo regionale), recentemente stipulata con la struttura che gestisce l’unico asilo nido presente sul nostro territorio comunale, con la quale abbiamo previsto una contribuzione al gestore da utilizzare, in parte per abbattere ulteriormente la retta mensile a carico delle famiglie, e in parte per garantire un ampliamento del servizio e quindi delle fasce orarie di apertura che risponda al meglio alle esigenze lavorative dei genitori.

“Questo importante intervento a supporto delle famiglie, sostiene l’Assessore alla Scuola Daniele Tronci, va a rispondere alle esigenze di quelle realtà dove entrambi i genitori lavorano e non hanno altri supporti familiari, e in particolare alle madri, per conciliare al meglio la vita familiare con quella lavorativa, senza andare a gravare eccessivamente sui bilanci familiari.”

Il contributo totale per l’A.S. 2019/2020 (dato dai vari contributi regionali) ammonta ad oltre € 25.000,00 che deriva dai bandi regionali e che il Comune procederà a ripartire alle famiglie sulla base dei requisiti familiari ed economici (ISEE) stabiliti.

L’assessore Tronci conclude affermando che “Tale intervento rientra negli obbiettivi del programma elettorale, consistente nel supporto ai servizi per l’infanzia e per la famiglia, che andranno ad aggiungersi a un quadro più generale di sostegno a tutto il mondo della scuola e della famiglia.”

