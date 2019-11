Maltempo in Toscana: danni nel Pisano, nel Livornese e a Firenze. Allerta mareggiate sulla costa

Dopo gli allagamenti di ieri notte nel Cuoio e in Valdera la Toscana ha dovuto fare i conti anche oggi con l'ondata di maltempo annunciata. La Sala operativa unificata ha mantenuto il codice giallo su tutta la regione fino alle 22 di stasera.

Pisa

I Vigili del fuoco sono impegnati dalla mattina per interventi in zona Cascina e Vicopisano per allagamenti e alberi pericolanti o su sede stradale. Dalle ore 13 in poi interventi si sono spostati nella zona Pisa, San Giuliano Terme e sul Litorale per alberi pericolanti o su sede stradale. Il totale degli interventi collegati al maltempo sono 25 circa alle ore 15:00.

Firenze

Nel capoluogo un fulmine si è abbattuto in serata sul campanile della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in via Mario Morosi a Firenze, danneggiando la parte alta della torre campanaria.

Livorno

Disagi anche nel livornese: i vigili del fuoco sono stati impegnati fino a tarda serata in interventi per alberi pericolanti, infiltrazioni d’acqua, danni da vento alle coperture degli edifici nei Comuni di Livorno, Piombino e all’isola d’Elba a Portoferraio in località Magazzini e in località Le Sprizze Marciana Marina per alberi caduti e per la rimozione di macerie in Via Colle Reciso.

A causa delle attese mareggiate, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. Il meteo, infatti, prevede onde molto alte e la tempesta potrebbe scaricare fin sulla carreggiata detriti e rottami. La popolazione è stata avvisata del provvedimento con l'alert system

Siena

I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti alle ore 16 nel comune di Piancastagnaio in Via Antonio Gramsci, per la verifica e la messa in sicurezza di una copertura composta di pannelli coibentati che è stata completamente divelta dal vento.

