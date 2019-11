Dopo 8 vittorie consecutive tra partite di tornei pre-campionato e campionato, arriva il primo stop stagionale per la Montesport di Giulia Pistolesi ad opera della Rinascita il Bisonte di Firenze; la squadra bianco blu torna a casa con 1 punto muovendo la classifica, dopo aver disputato una partita altalenante, a tratti equilibrata dove pero' le ragazze di casa si dimostrano piu' lucide nei finali di set.

La Montesport perde 3-2 una partita dai due volti; il primo set perso nettamente 25 -14 senza entrare mai in partita , vincendo in maniera netta il 2^ e 3^ set per poi cedere nettamente nel 4^ e 5^ set, concedendo cosi' la vittoria alle piu' giovani atlete fiorentine del Rinascita Bisonte.

Nello starting six, coach Pistolesi propone la diagonale Bernini - Checchi, Mazzini e Mangini centrali, Bernini in cabina di regia, Anichini libero, lei stessa e Viti di banda.

Avvio di gara complicato per le ragazze di Mister Pistolesi; nel primo set dominio assoluto delle ragazze di casa guidate da Mister Vannini che mostrano subito concentrazione, grinta e strapotere sotto rete mettendo in difficolta' la difesa delle atlete montespertolesi che non entrano mai in partita, commettendo tanti errori in ricezione ed in battuta cedendo il set dopo appena 17 minuti con il punteggio di 25-14.

Coach Pistolesi corre subito ai ripari ed all'inizio del secondo set apporta due cambi : Calamai per Checchi nel ruolo di opposto e Bellini per Viti in attacco.

I cambi equilibrano i reparti , la Montesport reagisce con veemenza e concretezza ed ha la meglio nel secondo e terzo set mostrando buone trame di gioco soprattutto in attacco ed a muro vincendo i parziali rispettivamente 25-15 e 25 - 22

Quando la vittoria sembrava a portata di mano, le montespertolesi smarriscono convinzione e brillantezza; infatti la musica cambia nei successivi 2 set dove le giovani atlete bisontine si ricompattano e, sospinte dal tifo del pubblico presente al Pala Coverciano, recuperano nel 4 set vincendo 25-22 per poi aggiudicarsi il match al tie- break con il punteggio di 15 - 7.

Commento di fine partita di coach Pistolesi: "sono amareggiata per come e' finita la partita e per l'atteggiamento tenuto dalle mie ragazze in campo. Alla fine del terzo set pensavamo di avere il controllo totale del gioco pero' purtroppo i nostri difetti caratteriali sono emersi anche stasera ed abbiamo vanificato tutto il lavoro fatto in settimana. Peccato perché avevamo preparato la partita in un certo modo per contrastare il gioco delle avversarie ma purtroppo non ci siamo riusciti. Mi aspetto una pronta reazione gia' da sabato prossimo quando in casa affronteremo la neopromossa Pontemediceo Volley"

TABELLINO

Sabato 2 novembre 2019 ore 21:00

Firenze Pala Coverciano

Rinascita Bisonte - Montesport : 3 - 2

parziali : 25 - 14 in 17 minuti ; 15 - 25 in 24 minuti ; 22 - 25 in 26 minuti; 25 - 22 in 28 minuti; 15 - 7 in 13 minuti

Rinascita Bisonte: VITTORINI,TORRINI (K), GABBRIELLI, MELI, ACCIARRI, LAPINI, CIOTOLI, GELLI, SALIMBENI, NERI, GALANTI, MASINI, BASSILICHI (L1),GIUNTINI (L2)

Allenatore: FRANCESCA VANNINI

Montesport Moel Coop: PISTOLESI, CALAMAI (K), VITI, BELLINI,MAZZINI, BERNINI, DOZI,ANICHINI (L1),VITRO' (L2), CHECCHI, MANGINI, COLLINI, GALGANI, TERLIZZI

Allenatore: GIULIA PISTOLESI

Arbitri : VARGAI e COLUCCI di Perugia

