Secondo Ko in trasferta per i Lupi Estintori Pontedera

Attualmente le trasferte rimangono un tabù per i Lupi Estintori Pontedera che, nella terza gara di campionato, la seconda in trasferta, vengono sconfitti per 3 a 0 a Ferrara dalla Sa.Ma. Portomaggiore Fe, una delle favorite del girone D. La partita inizia con un primo set sprecato da parte della squadra di Mister Sansonetti che non riesce a sfruttare il momentaneo vantaggio. A remare contro i ragazzi di Pontedera sono stati sia alcuni errori individuali che una svista arbitrale, così Portomaggiore riesce a chiudere il primo set con un 25-23. Il secondo parziale invece , è stato molto più equilibrato, ma la squadra di casa indovinando un cambio in battuta ha messo in difficoltà la ricezione della squadra toscana riuscendo a vincere 25-20 . Nel terzo set la squadra di Ferrara parte molto forte ma i Lupi Estintori Pontedera riescono prima a recuperare e poi ad andare avanti di un punto fino al 18 pari. Qui,alcuni errori, soprattutto commessi in ricezione, regalano il terzo set e la vittoria alla Sa.Ma. Portomaggiore. Ora, la squadra toscana deve pensare alla prossima partita in casa che si disputerà sabato 9 novembre alle ore 21 al palazzetto del centro sportivo Bellaria di Pontedera contro Sir Safety Monini Pg, dove sarà necessaria la vittoria. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Sa.Ma. Portomaggiore Fe 3

Lupi Estintori Pontedera 0

Sa.Ma. Portomaggiore: Bergantino ne, Felloni ne, Pirazzoli, Vannini 1, Reina ne, Ingrosso 13, Lopresti, Ferraro, Ferrari 9, Cardia, Chadtchcyn 11, Novelli, Tosatto 9, Quarta 10.

All. Cruciani - Marzola

Lupi Estintori Pontedera: Ferretti 7, Lusori ne, Coletti 4, Taliani, Rossi, Puccetti ne, Pantani, Grassini, Fruet , Lumini 7, Hendriks 14, Tamburo, Lazzeroni 2, Grassini 3.

All. Sansonetti – Benvenuti

Parziali: 25-23; 25-20; 25-19

Fonte: Ufficio Stampa

