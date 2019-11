Tentano di rubare bancomat, ma lo 'perdono' per strada: il colpo fallisce

Hanno tentato di portare via il bancomat alla piscina Hidron di Campi Bisenzio, ma dopo essere riusciti a tirare via con una catena legata a un furgone lo sportello automatico, lo hanno perso per strada. Il colpo è quindi fallito, ma i danni sono ingenti. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere, anche se i ladri, quattro persone, erano tutti incappucciati. Il tentato colpo è avvenuto la notte scorsa. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno appunto visionando le immagini per rintracciare i quattro. Il furgone è stato ritrovato abbandonato in via del Paradiso sempre a Campi, circa mezzo chilometro più avanti.

