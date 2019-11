Abbruciamenti vietati a Carmignano, il sindaco: "Con semplici gesti possiamo ridurre polveri sottili"

Nell’ambito delle azioni di tutela della qualità dell’aria e della salute pubblica, il sindaco del Comune di Carmignano Edoardo Prestanti anche quest’anno ha firmato un’ordinanza al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10. Fino al 31 marzo 2020 è quindi vietata l’accensione di fuochi e abbruciamento, all’aperto, di sfalci, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale che si trovano a quota inferiore a 200 metri sul livello del mare.

“In conformità alla normativa regionale e per tutelare la qualità dell’aria e dell’ambiente, il Comune ha predisposto una serie di provvedimenti atti ad abbassare la quota di PM 10 in atmosfera – ha commentato il sindaco Edoardo Prestanti -. Tutti noi, attraverso pochi e semplici gesti, possiamo contribuire a ridurre l’emissione di polveri sottili in atmosfera. Basta per esempio spegnere il motore quando si è fermi in coda, privilegiare forme di viabilità ecosostenibili o usare mezzi di trasporto pubblico e evitare sprechi inutili nella gestione del riscaldamento. Comportamenti molto semplici ma efficaci, necessari per migliorare la qualità dell’aria che quotidianamente tutti noi respiriamo”.

Nell’ordinanza del Sindaco si invitano inoltre i cittadini all’adozione di comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato in atmosfera. Per quanto riguarda la viabilità, è consigliabile spegnere il motore di motocicli e automezzi in caso di file o soste prolungate e di limitare la velocità di marcia sotto i limiti consentiti. Si consiglia inoltre di non utilizzare biomasse (legna, pellet, etc) in caminetti e stufe, a meno che questi non costituiscano l’unica fonte di riscaldamento dell’immobile. Tra gli altri comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, è bene contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento, attraverso per esempio una corretta regolazione degli orari di accensione o il controllo della temperatura massima (abbassare per esempio la temperatura del termostato di 1 o 2 gradi centigradi e indossare magari indumenti più pesanti; controllare che il riscaldamento resti spento in caso di lunga assenza dall’abitazione o dal luogo di lavoro). Per quanto concerne gli spostamenti in città, è sempre bene usare il più possibile i mezzi pubblici o i mezzi di trasporto non inquinanti, oppure non viaggiare da soli ma condividere il tragitto in auto con altri (per esempio colleghi di lavoro, amici, parenti etc).

Tutte le notizie di Carmignano