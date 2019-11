Abc Promozione femminile corsara a Prato

Esordio con il botto per la 1° Divisione di Gianni Lazzeretti che espugna il parquet di Monteroni con un 36-61 che parla da solo. Gara con i gialloblu sempre al comando: dopo un primo quarto a senso unico, tanto che al 10′ il tabellone segna 9-24, nella seconda frazione l’inerzia passa in mano ai padroni di casa che piazzano il contro break riducendo il divario a sei lunghezze al riposo lungo (22-28). Al rientro in campo, però, ecco puntuale la reazione castellana: i ragazzi di Lazzeretti tornano a condurre con autorità stringendo le maglie difensive, tanto che Monteroni metterà a segno soltanto due punti nell’intero periodo di gioco. Così, quando al 30′ il punteggio dice +21 (24-45), i gialloblu devono soltanto amministrare.

Prova altrettanto convincente quella della Promozione femminile di Lorenzo Volterrani che sul parquet della Cestistica Rosa Prato riscatta immediatamente il ko subito all’esordio contro Montevarchi imponendosi 37-53. Prova di autorità per la gialloblu che mettono in chiaro le cose fin dall’avvio: 6-23 al 10′ e gara subito incanalata. La corsa castellana prosegue senza sosta nel secondo quarto grazie a buone giocate in attacco e ad un’ottima difesa, finchè il divario supera il +20 all’intervallo (10-32). Nella ripresa le locali cercano di rientrare, ma Ulivieri e compagne amministrano tranquillamente (24-45 al 30′), così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

1° Divisione: BASKET MONTERONI – BASKET CASTELFIORENTINO 36-61

Parziali: 9-24, 22-28 (13-4), 24-45 (2-17), 36-61 (12-16)

Tabellino: Garosi 15, Tinti 2, Morandini 14, Gandolfo 3, Massacci 6, Puccioni 5, Calvani 2, Manetti 2, Bianchi, Miranceli, Donati 4, Chiti 8. All. Lazzeretti. Ass. Gradella.

Arbitro:Maggi di Prato.

Promozione femminile: CESTISTICA ROSA PRATO – BASKET CASTELFIORENTINO 37-53

Parziali: 6-23, 10-32 (4-9), 25-45 (15-13), 37-53 (12-8)

Tabellino: Ulivieri E. 12, Ferradini 10, Lucchesi 5, Banchelli 15, Baldinotti 3, Bongini 2, Giuntini 4, Masi 2, Cinali, Manetti, Andries, Ulivieri A. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Macigni di Pistoia.

Fonte: Abc Castelfiorentino

