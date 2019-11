Allagato il sottopassaggio di Firenze Rifredi, disagi per i passeggeri

Foto Tommaso Wolfer

Guadare il sottopassaggio come un fiume. È successo nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre, e questa mattina, a passeggeri e pendolari che hanno dovuto fare scalo alla stazione ferroviaria di Firenze Rifredi. La pioggia delle ultime ore non ha dato scampo al 'nuovo' sottopassaggio, già segnato da infiltrazioni d'acqua, che si è completamente allagato.

Una volta raggiunto l'ultimo gradino, per guadagnarsi l'uscita verso via Vasco De Gama o verso via Renato Fantoni, i malcapitati hanno dovuto immergere i piedi in acqua, percorrere il sottopassaggio, e risalire verso la strada. Non c'è un'altra via d'uscita per venirne fuori. Questa mattina sono state apposte delle banchine improvvisate per evitare ai passanti di bagnarsi piedi e caviglie.

Una situazione insostenibile per un sottopassaggio pedonale appena ristrutturato e che è costato circa 500mila euro. I lavori di riqualificazione e ristrutturazione del sottopasso ferroviario di Rifredi risalgono al 2017.

Quello che emerge in queste ore è solo il peggioramento di un problema che si è verificato a pochi giorni dalla riapertura del sottopassaggio pedonale centrale di Rifredi, avvenuta il 25 luglio del 2017, con qualche settimana di anticipo sulla tabella di marcia. Con le prime piogge della fine di quella estate, il soffitto del passaggio che conduce in via Vasco De Gama già presentava infiltrazioni, che sono peggiorate con le settimane, tanto che è stato necessario un nuovo intervento di riparazione, che però ha soltanto 'coperto' le crepe, che si sono ripresentate subito dopo.

I lavori nel 2017

Nel 2017 sono stati fatti interventi sui rivestimenti delle pareti, la pavimentazione, i percorsi tattili per non vedenti, ed i vani scala con nuovi corrimano. A settembre 2017 la seconda fase dei lavori è terminata con l’installazione di una nuova cartellonistica e dell’illuminazione a led, per un investimento complessivo di oltre 500mila euro. La ristrutturazione di due anni fa non ha previsto un ascensore per i disabili o per i viaggiatori con bagagli pesanti, che possono utilizzare le rampe poste alla fine dei 9 binari.

Nel corso della mattina di oggi, 4 novembre, la situazione è andata migliorando e l'acqua è defluita; il sottopassaggio è nuovamente percorribile, ma le infiltrazioni e i dubbi che con le prossime piogge previste ci siano nuovi disagi, restano.

