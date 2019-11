Calci e pugni a porta casa della ex, arrestato per stalking

Un 44enne è finito in manette per stalking. L'uomo, già resosi protagonista di episodi simili, si è presentato fuori dalla porta di casa della ex e ha iniziato a prenderla a calci e pugni perché lei si rifiutava di farlo entrare. È successo ieri in un condominio di Firenze. L'uomo, un italiano è stato arrestato dai carabinieri. All'arrivo dei militari, avvisati dalla donna, l'uomo stava rovesciando alcuni vasi da fiori nell'androne condominiale. Il 44enne in alcuni casi è arrivato ad aggredire la compagna e la loro relazione era terminata circa due mesi fa.

