Da Castelfranco alle frazioni i festeggiamenti per il 4 novembre

L'Amministrazione Comunale celebra anche quest’anno la ricorrenza del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, che nel 1918 segnò la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, invitando la cittadinanza a partecipare alla manifestazione che si terrà domenica 10 novembre sia nel Capoluogo che nelle frazioni di Villa Campanile e Orentano.

La commemorazione a Castelfranco ha inizio alle ore 9.45 con ritrovo in Piazza Bertoncini.

Alle ore 10..0 ha inizio la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa Collegiata.

A seguire, alle ore 11.00, ci sarà la deposizione di una corona di alloro e benedizione delle tombe presso la Chiesa dei Caduti e di un'altra corona presso il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre.

A Villa Campanile, il programma parte alle ore 10.00 con la Santa Messa in suffragio dei caduti e prosegue con la deposizione di una corono di alloro presso piazza T. Pieri alle ore 10.30.

A Orentano il ritrovo è fissato per le ore 11.00 in Piazza Roma. Alle 11.30 si terrà la Santa Messa e alle 12.15 la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti.

“Il 4 novembre 1918 fu una delle prime grandi occasioni in cui il popolo italiano si sentì parte di una nazione – ha commentato il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti - . Oggi, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, commemoriamo la forza di questo spirito identitario che 101 anni fa accompagnò la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Una celebrazione importante, e non scontata, con la quale ci stringiamo in un simbolico abbraccio in memoria delle vittime della Grande Guerra. Il nostro pensiero si rivolge infatti ai nostri caduti: un numero impressionante, 193 tra capoluogo e frazioni di Castelfranco. Una cifra portatrice di sacrificio e sofferenza che non possiamo dimenticare”.

“In questi tempi bui, dove il sentimento di unione e fratellanza sembra essersi sgretolato dentro a grida sguaiate – ha aggiunto il Sindaco -. In un periodo storico in cui l'appartenenza alla patria sembra non scindersi da slogan privi di significato e colmi d'odio. Oggi, più che mai, celebriamo la giornata del 4 novembre con rispetto. Il rispetto della nostra storia, il rispetto di chi ha sofferto sognando la pace, il rispetto anche verso noi stessi, perché è la memoria che ci dà la consapevolezza di chi siamo.

