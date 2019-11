L'associazione Pantagruel ha organizzato un evento di beneficenza per i detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano. Alla casa del popolo di San Bartolo a Cintoia venerdì 22 novembre si terrà infatti una cena i cui fondi saranno destinati all'acquisto di occhiali da vista, di francobolli e anche ricariche per le schede telefoniche per consentire ai detenuti indigenti di Sollicciano di mantenere i rapporti con la famiglia.

Tutte le notizie di Firenze