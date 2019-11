Commissione Pace e Diritti, nominate le 7 nuove componenti a Bagno a Ripoli

Commissione speciale per la Pace e i Diritti tutta al femminile a Bagno a Ripoli. È stato rinnovato solo pochi giorni fa l’organismo comunale impegnato nell’organizzazione e nella promozione di iniziative di sensibilizzazione su temi come il contrasto alla violenza sulle donne, la parità di genere, la lotta al razzismo e all’omofobia. Sette le componenti, tutte donne, tra riconferme e new entry.

Proseguono la loro attività nella Commissione Susanna Agostini e Roberta Montanari, già al lavoro negli ultimi cinque anni, mentre sono state chiamate a farne parte per la prima volta Annalisa Ciacci Taddei, Paola Frosali (consigliera comunale Lega), Valentina Guidotti, Sandra Mazzi (consigliera comunale Partito Democratico) e Valentina Spinelli.

Le nuove rappresentanti della Commissione speciale sono state nominate dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì scorso con 14 voti a favore (Partito Democratico, Cittadini di Bagno a Ripoli, Lega) e un’astensione (Cittadinanza attiva).

Mercoledì 6 novembre alle 18 in palazzo comunale si svolgerà la prima riunione della Commissione, che presenterà ufficialmente le componenti, eleggerà la presidente e la vice e si metterà al lavoro per riprendere la sua attività.

“A tutte le componenti della Commissione – dicono il sindaco Francesco Casini e l’assessora ai diritti civili e alla legalità Francesca Cellini – va il nostro migliore augurio di buon lavoro. Negli ultimi cinque anni le iniziative pubbliche di sensibilizzazione realizzate dalla Commissione sono state moltissime e apprezzate dalla cittadinanza. Ma è soprattutto la presenza assidua della Commissione nelle scuole con molteplici progetti contro la violenza di genere, la parità, la lotta a ogni forma di discriminazione, ad aver lasciato il segno. Ripartire da qui, dalla scuola e dalle nuove generazioni per formare cittadini consapevoli, è un auspicio e un obiettivo condiviso”.

Fonte: Comune di Bagna a Ripoli - ufficio stampa

