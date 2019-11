Commissione Segre, Centrodestra per il cambiamento: "Non siamo antisemiti. Presentata mozione per riconoscere Israele"

"Quello che non convince della commissione Segre non è certo nella persona e nella forza della sua testimonianza, ma nella possibilità di intervenire sulla libertà di espressione e noi crediamo che in una democrazia liberale concreta, salvo le esplicite espressioni di razzismo, fascismo e antisemitismo che vanno condannate insieme a tutto ciò che presenta aspetti di totalitarismo, sia pericoloso pensare di strumentalizzare una commissione al fine di osteggiare una forza politica", dichiarano i consiglieri metropolitani Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa (Lega, Centrodestra per il cambiamento).

Ma visto che "qualcuno si permette di parlare di antisemitismo, proprio lo dove non è chiaro la sua posizione sul diritto il popolo ebraico ad avere una patria, la Lega presenterà una proposta per gemellare la Città Metropolitana di Firenze alla città di Gerusalemme chiedendo al Sindaco metropolitano di interessarsi presso il Governo italiano perché il nostro Paese la riconosca come legittima capitale dello Stato ebraico. La stessa mozione verrà presentata dai nostri consiglieri in tutti i Comuni della provincia di Firenze dove siamo presenti per dare un forte segnale politico. Gerusalemme, in virtù della sua peculiarità di essere Città Santa per Ebraismo, Cristianesimo ed Islam, può essere difesa è tutelata solo ed esclusivamente dall'unica democrazia mediorientale, che rispetta i diritti di tutti".

"Letto il post del Sindaco di Empoli e consigliere metropolitano Brenda Barnini - continuano i due consiglieri - in cui rivolge pesanti accuse, non possiamo sentirci chiamati in causa poiché siamo tra i primi sostenitori dell' indipendenza e del rafforzamento dello Stato di Israele. E' invece tipico della Sinistra radical chic in questo Paese avere una cattivissima coscienza proprio sulla legittimità stessa dell'unica democrazia del Medio Oriente. A nostro avviso il peggiore antisemita è chi non si schiera dalla parte della gloriosa lotta israeliana per il proprio diritto ad esistere. Vogliamo fare qualcosa di buono? Facciamo un gesto concreto in favore di Israele o caliamo la maschera e non usiamo frasi propagandistiche di facciata".

"Presentiamo questa mozione anche in Comune nell'interesse di Firenze e dell'importante contributo che gli ebrei hanno dato alla nostra storia cittadina - sottolinea Federico Bussolin, capogruppo della Lega in Palazzo Vecchio - Non crediamo che limitare la libertà di opinione possa aiutare in alcun modo a combattere l'antisemitismo. Crediamo Invece che l'antisemitismo si combatta schierandosi dalla parte di chi lotta ogni giorno per la difesa del popolo ebraico. Imbavagliare le opinioni non serve, combattere il terrorismo ed affermare concretamente ogni giorno diritto all'esistenza un popolo che ha subito milioni di omicidi è l'unico modo per far sì che non torni mai più quello che è accaduto con i campi di concentramento".

