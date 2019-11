Confcommercio aiuta gli aspiranti imprenditori, i consigli degli esperti al Centro per l'Impiego di Empoli

Come si trasforma un’idea in un vero e proprio progetto imprenditoriale? Dove si trovano i soldi per realizzarlo? E come ci si orienta nei complessi meandri della burocrazia, tra leggi da rispettare e pratiche da sbrigare per essere in piena regola?

A queste ed altre domande risponderanno gli esperti convocati dalla Confcommercio per il seminario dedicato alle nuove imprese, che si terrà domani (martedì 5 novembre 2019) alle ore 10 nel Centro per l’Impiego di Empoli in via delle Fiascaie.

Un’occasione da non perdere per chi vuole saperne di più su come si apre e si gestisce un’attività in proprio nei settori commercio, turismo e servizi, ma anche nel campo della libera professione. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è realizzata dalla Confcommercio per promuovere la strada dell’autoimprenditorialità tra i giovani del territorio, le donne e quanti, avendo perso l’occupazione, stanno cercando ora un modo per ricollocarsi sul mercato del lavoro.

Chiunque abbia un’idea di business brillante potrà confrontarsi con l’esperto per capire se vale davvero la pena di investire tempo, energie e risorse per realizzarla, e come fare a passare dalla teoria alla pratica. Ma il confronto con l’esperto potrà rivelarsi utile anche per i titolari di start up, ovvero aziende costituite da meno di due anni, magari in cerca di idee per consolidare il proprio business.

Grande rilievo sarà dato in particolare ai bandi pubblici di finanziamento attualmente disponibili attraverso la Regione Toscana, visto che il credito resta uno degli scogli fondamentali per gli spiranti imprenditori.

Il seminario, della durata di tre ore circa, sarà condotto da Mauro Corda, consulente aziendale esperto in business plan e analisi della concorrenza, e da Francesca Caciolli, responsabile del Centro di Assistenza Tecnica della Confcommercio toscana, esperta di credito agevolato.

Per iscriversi, basta inviare una mail all’indirizzo c.mazzotta@confcommercio.firenze.it oppure telefonare alla Confcommercio empolese al numero 3808611588.

Fonte: Confcommercio Firenze

