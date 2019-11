Terziario in Toscana, Uil: 'ContrattiAmo', lavoriamo insieme invece che uno contro l’altro

“ContrattiAmo. Lavoriamo insieme invece che uno contro l’altro” è il significativo titolo dell’evento organizzato dalla UILTuCS Toscana, categoria Uil che si occupa di tutelare le lavoratrici e i lavoratori del settore turismo, commercio, cooperazione e servizi.

Una importante occasione di dialogo, di cui c’è un grandissimo bisogno tra le associazioni che interagiscono nel mondo del lavoro, regionale e nazionale, che si terrà dalle 9,30 il 6 novembre all’interno della splendida cornice dell’Hotel Centrale, via Dei Conti 3, a due passi dal Duomo di Firenze, e che vedrà seduti allo stesso tavolo gli attori più importanti del terziario toscano: Marco Conficconi, segretario generale UILTuCS Toscana; Franco Marinoni, direttore regionale di Confcommercio; Massimo Biagioni, direttore regionale di Confesercenti; Stefano Guidi; Responsabile Commissione Lavoro dell’Associazioni Nazionale delle Cooperative di Consumo (Ancc); Federico Gianassi, assessore del Comune di Firenze.

Vogliamo cominciare a confrontarci apertamente con i maggiori attori del terziario perché siamo convinti che gli interessi dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro, pur molto diversi, possano trovare possibili soluzioni che consentano di superare lo scontro, che oggi appare costante e continuo, e per dare vita ad una nuova visione condivisa delle problematiche, tesa alla collaborazione ed al raggiungimento di soluzioni efficaci, per i lavoratori e per i datori di lavoro. Un’occasione, unica nel suo genere per Firenze e per la Toscana, che è stata pensata e fortemente voluta dalla UILTuCS Toscana, finalizzata ad avviare, partendo dalle posizioni di ogni associazione, un processo maturo ed esplicitamente orientato a disegnare il futuro del terziario toscano.

All’evento, porterà i suoi saluti Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale Toscano.

Aprirà la tavola rotonda, la giuslavorista fiorentina, Silvia Colombo che con la grandissima esperienza e professionalità, fornirà agli attori della tavola rotonda uno spaccato dell’attuale situazione del terziario, vista dall’ottica della legge.

Il confronto sarà moderato dalla bravissima giornalista, Patrizia Menghini, di Rtv38, che abbiamo fortemente voluto a condurre questa tavola rotonda proprio per la sua professionalità e conoscenza delle dinamiche del settore.

“Nei momenti particolarmente difficili, e questo certamente lo è - spiega Marco Conficconi, segretario generale della Uiltucs Toscana introducendo le ragioni di questa iniziativa, - le soluzioni alle sempre più numerose e quotidiane problematiche che sfiancano il mondo del lavoro, si sono trovate quando gli attori del settore hanno saputo seriamente ritrovarsi per dialogare ed ascoltarsi. In una sola parola: per concertare”. “Quella concertazione che alcune forze politiche e non solo, hanno negli ultimi anni cercato di demonizzare, e la cui mancanza ci ha portato a questo clima di scontro continuo, spesso anche su banalità. La UILTuCS Toscana – spiega il segretario generale - è per sua natura un’organizzazione che crede più nel confronto che nello scontro, ed è fortemente convinta che ci sia un'altra strada allo scontro tra lavoratori e datori di lavoro. È per questo che, anche tramite questa iniziativa, che non resterà la sola, cercheremo di coinvolgere tutti gli attori del mondo del lavoro, toscano e nazionale, in questo nostro “Laboratorio di idee” dove confrontandosi e comprendendo le ragioni di ogni parte, si possono trovare soluzioni ad oggi impensabili”.

Introduce Silvia Colombo, giuslavorista

Modera Patrizia Menghini, giornalista

Fonte: Uil

