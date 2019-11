Convocato il Consiglio regionale, al centro la seconda variazione al bilancio di previsione 2019-21

Il Consiglio regionale della Toscana è stato convocato in seduta pomeridiana martedì 5 novembre alle 15,30 e in seduta antimeridiana mercoledì 6 novembre alle 9,30. Al centro dei lavori gli atti relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-21, le modifiche alla legge regionale sulla cooperazione e alla legge istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpat).

Al pacchetto degli atti economico finanziari sono collegati due ordini del giorno, il primo presentato dai consiglieri della Lega, Roberto Biasci e Marco Casucci e l’altro a firma del consigliere del Movimento 5 stelle Gabriele Bianchi.

La proposta di legge sulle modifiche alle norme sulla cooperazione verte sulla cooperazione di comunità, che viene disciplinata in dettaglio. All’ordine del giorno anche la revisione della disciplina di Arpat, che nasce dai cambiamenti intervenuti a livello nazionale e regionale in materia, e il bilancio di esercizio 2018 dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale.

La Giunta regionale è chiamata a dare risposta immediata a cinque interrogazioni. L’assessore alla salute Stefania Saccardi sulle annunciate assunzioni dei medici neolaureati a giugno (presentata dal portavoce dell’opposizione Jacopo Alberti); sulle protesi all’anca con cobalto e cromo (di iniziativa della capogruppo della Lega, Elisa Montemagni); sull’accordo quadro con le associazioni di volontariato per il trasporto sanitario (firmata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi). L’assessore all’ambiente Federica Fratoni dovrà rispondere sui difetti delle borracce distribuite da Publiacqua nelle scuole (presentata dal capogruppo di Forza Italia, Maurizio Marchetti). L’interrogazione della consigliera del Movimento 5 stelle Irene Galletti riguarda i bandi di concorso dell’Agenzia regionale per l’impiego. Si aggiungono poi altre sue interrogazioni proposte dal Movimento 5 stelle sui risvolti legati all’inchiesta della Procura di Firenze sulla Tav (a firma di Giacomo Giannarelli); sul cosiddetto Decreto Calabria e sul Cup telefonico (presentata da Andrea Quartini).

All’ordine del giorno anche mozioni sulle dichiarazioni di Beppe Grillo per togliere il diritto di voto agli anziani (proposta dalla Lega); sulle aggressioni al personale ospedaliero (firmata dal consigliere Pd Paolo Bambagioni); sulla bioraffineria a Livorno (Giacomo Giannarelli); per la dotazione obbligatoria del defibrillatore automatico esterno in luoghi di aggregazione sociale, presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Stella (Forza Italia); sulla situazione occupazionale del gruppo Pam Panorama (di iniziativa del gruppo Sì-Toscana a sinistra).

Fonte: Giunta regionale

