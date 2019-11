Dodgeball, terza edizione per il Trofeo Lilith in sostegno del Centro Aiuto Donna

Si è svolta domenica scorsa (3 novembre, n.d.r.) la terza edizione del "Trofeo Lilith", il torneo di dodgeball tutto al femminile in sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, organizzato dal CSI Firenze assieme all'Associazione Italiana Dodgeball. Come in ogni edizione, il ricavato della kermesse è stato interamente devoluto al Centro Lilith, e dopo le edizioni di Empoli 2017 e Castelfiorentino 2018, stavolta è toccato al Pala "Falcone e Borsellino" di Sovigliana, Vinci, ospitare l'evento, alla presenza dell'assessore allo sport del comune di Empoli Fabrizio Biuzzi e della prof.ssa Anna Masoni del Centro Lilith, giunta in rappresentanza della presidentessa Eleonora Gallerini. Al torneo hanno partecipato sei squadre da Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, nello specifico si sono sfidate le padrone di casa Empoli Swarm, le campionesse italiane in carica Valkyrie D.C. Lugo, le loro "sorelle" Amazzoni D.C. Lugo, le Lowenhaus Shamrock Ravenna, le Ghinea D.T. Ravenna e le Bunker San Donà.

Per le giallonere empolesi la giornata è partita subito in salita, con una sconfitta contro le "iridate" lughesi, contro le quali non c'è stato margine di vittoria nonostante un buon gioco espresso. Discorso ben diverso nella seconda gara, che ha visto le Swarm prevalere sulle Bunker dopo una partita dominata dall'inizio alla fine, che ha permesso di guadagnare il secondo posto nel girone. In semifinale, le ragazze di mister Gozzi non sono riuscite a mantenere un ritmo costante, pagando caro un brutto primo tempo contro delle Shamrock rinnovate e mai dome, che hanno vinto relegando le empolesi nella finalina per il 3° posto contro le altre lughesi, le Amazzoni. La sconfitta con le ravennati ha però scosso le ragazze capitanate da Santoni, le quali riescono a tener testa egregiamente ad una squadra avversaria composta da un buon mix di veterane e giovani, portando infine a casa la vittoria e il primo podio della stagione. Da segnalare la presenza (in campo e non solo) delle seguenti giocatrici della Nazionale Italiana Femminile giunta terza agli ultimi Europei: Giorgia Bertuzzi, Arianna Benelli, Silvia Dalpane, Laura Benvenuti (Valkyrie), Arianna Sangiorgi, Claudia Padoan (Amazzoni), Lucrezia Santoni, Annunziata Ferrulli (Swarm) e Jessica Campo (Shamrock).