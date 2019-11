Ecofurgone a Scandicci per i rifiuti 'difficili'

Dal mese di novembre 2019 l’Ecofurgone di Alia Spa è presente al mercato di piazza Togliatti ogni sabato dalle 9 alle 12. La presenza settimanale dell’Ecofurgone, che finora era presente al mercato il primo e il terzo sabato del mese, è un’opportunità in più per i cittadini e integra altri servizi di raccolta dei rifiuti già attivi: il mezzo di Alia Servizi Ambientali Spa è appositamente attrezzato per ricevere dalle utenze domestiche quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere conferiti al servizio di raccolta ‘porta a porta’ e neppure alle postazioni stradali. All’Ecofurgone possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti, come olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce di stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc.) e farmaci scaduti. La consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto del mezzo.

“Con la presenza dell’Ecofurgone ogni sabato al mercato semplifichiamo al massimo le procedure di conferimento di particolari rifiuti da parte dei cittadini – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – negli ultimi due anni abbiamo avuto un incremento straordinario della quota di differenziata in città, grazie alle nuove batterie di cassonetti a chiavetta e alla fondamentale collaborazione dei residenti; per migliorare ancora questi dati occorre strutturare sempre più il servizio, l’opportunità dell’Ecofurgone ha proprio questo obiettivo”.

Con l’occasione, Alia ricorda che per i rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti come grandi elettrodomestici, mobili, etc., ) è attivo il servizio di ritiro a domicilio, gratuito per le famiglie. Per prenotarlo, è sufficiente contattare i numeri utili, 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 oppure collegarsi al portale di Alia www.aliaserviziambientali.it. Per la consegna dei rifiuti, inoltre, sono a disposizione anche gli ecocentri Alia. Per conoscere orari, modalità di accesso e materiali conferibili è possibile chiamare il call center di Alia oppure consultare il portale www.aliaserviziambientali.it nella sezione “Ecocentri”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

