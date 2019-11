Enduro, LP Moto Corse Pistoia campione toscano e italiano Uisp

Un trionfo pistoiese. Il Moto Club LP Moto Corse Pistoia ha concluso le proprie fatiche con numeri strabilianti: per il secondo anno consecutivo, infatti, ha conquistato il titolo di campione d’Italia Uisp a squadre di enduro; ciliegina sulla torta, quest’anno si è aggiudicato pure quello toscano a squadre.

Ma non solo. È riuscito a vincere 4 titoli tricolori individuali, con Carlo Signorini nella 8 Promo, Giuseppe Calabrese nella 6 Promo, Luca Balestrini nella 5 Promo e il 15enne Leonardo Puccianti nella 125 Mini Enduro, e 2 titoli toscani individuali, con i già rammentati Signorini e Balestrini. Curiosità: Signorini ha fatto l’en plein, trionfando in tutte e 3 le prove del Trofeo Italiano e nelle 5 del Trofeo Toscano. In sostanza, un cannibale.